Übermut nicht gefragt: Ski Crosser wollen es klug angehen

Überraschungs-Olympiasieger wird es keinen geben, da sind sich Österreichs Ski Crosser einig. Adam Kappacher, Christoph Wahrstötter, Robert Winkler und Thomas Zangerl gehen am Mittwoch in Bokwang auf eine Medaille los. Der Kurs gilt mit seinen weiten Sprüngen und einer anspruchsvollen Negativkurve als Herausforderung: Es gilt, klug zu fahren und den Übermut in der Tasche zu lassen.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Thomas Zangerl hofft auf Edelmetall