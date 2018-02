Überraschungssieg des Norwegers Krüger nach Sturz im Skiathlon

Simen Hegstad Krüger hat am Sonntag mit dem Gewinn des olympischen Langlauf-Skiathlons für eine Überraschung gesorgt. Mit nur einem Weltcupsieg in seiner Erfolgsliste, ließ der Ex-U23-Weltmeister in Pyeongchang alle Favoriten hinter sich und führte 8,0 Sekunden vor Martin Johnsrud Sundby und 9,9 vor Hans Christer Holund einen norwegischen Triplesieg an. Max Hauke landete an der 27. Stelle.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Norwegischer Dreifachsieg in der Loipe