US-Amerikanerin schoss erstes koreanisches Tor im Eishockey

Die nordkoreanischen Cheerleader auf der Tribüne haben am Mittwoch tatsächlich guten Grund zum einstudierten Jubeln gehabt. Zwar setzte es im olympischen Eishockeyturnier für Koreas Frauen die dritte Niederlage im dritten Spiel, gegen Japan gelang aber das erste Tor. Die gebürtige US-Amerikanerin Randi Heesoo Griffin traf in der 30. Minute zum 2:1. Am Ende gewann Japan mit 4:1.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Jubel bei den Koreanerinnen