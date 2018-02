US-Frauen-Team spielt erneut um Eishockey-Gold

Die USA kämpfen zum dritten Mal in Serie um die olympische Goldmedaille im Frauen-Eishockey. Das US-Team gewann am Montag das erste Halbfinale gegen Finnland klar mit 5:0 (2:0,2:0,1:0) und zog damit ins Endspiel am Donnerstag ein. Gegner ist dann entweder der vierfache Olympiasieger Kanada oder das Team der Olympischen Athleten aus Russland (OAR).

SN/APA (AFP)/- Klare Angelegenheit für die US-Damen