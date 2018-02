USA und OA Russland holten erste Siege im Eishockey

Die USA und die Olympischen Athleten aus Russland (OAR) haben im zweiten Spiel jeweils den ersten Sieg beim olympischen Eishockey-Turnier in Pyeongchang gefeiert. Die favorisierten Russen rehabilitierten sich am Freitag mit einem deutlichen 8:2 gegen Slowenien für die Auftaktniederlage am Mittwoch gegen die Slowakei (2:3). Die USA besiegten zuvor die Slowakei mit 2:1.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Die Russen lie§en gegen Slowenien nichts anbrennen