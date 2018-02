Die Curling-Männer aus den USA haben Kanadas Gold-Serie bei Olympischen Winterspielen beendet. Das US-Team gewann am Donnerstag in Pyeongchang im Halbfinale gegen den nordamerikanischen Nachbarn mit 5:3. Gegner im Endspiel am Samstag sind die Schweden, die die Schweiz deutlich mit 9:3 bezwangen. Die Kanadier hatten bei den vergangenen drei Winterspielen triumphiert.

SN/APA (AFP)/WANG ZHAO Amerikaner unterbrachen Gold-Serie Kanadas