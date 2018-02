Verletzter "Daumen hoch" bei Dujmovits - Gold-Traum aufrecht

Eine perfekte Vorbereitung auf die "Verteidigung" von Olympiagold sieht anders aus. Snowboarderin Julia Dujmovits hat ziemliche Rückschläge hinter sich, wenn sie am 22. Februar mit der PGS-Qualifikation in Bokwang das neuerliche "Unternehmen Gold" angeht. Doch der Burgenländerin reicht die "Faszination Olympia", um sich trotz aller Tiefschläge nochmals voll ins Zeug zu werfen.

Eine Faszination, die bei Dujmovits im Kindesalter entstanden ist. "Schon damals waren Olympische Spiele für mich der größte Traum, den man als Sportler erreichen kann", erzählt die 29-Jährige vor den Südkorea-Spielen 2018 im APA-Video-Interview. "Dass es mir in Sotschi dann selbst gelungen ist, ist teilweise auch heute noch immer unglaublich."

2014 carvte die Südburgenländerin in Rosa Chutor zum Sieg im Parallel-Slalom und wurde damit Österreichs erste Snowboard-Olympiasiegerin überhaupt. Den Slalom gab es damals aber nur auf Wunsch der Russen, 2018 ist bei den Parallelfahrern nur noch der Riesentorlauf im Programm.

Das war aber nicht der Grund, warum bei Dujmovits nach dem Gold-Gewinn etwas die Luft draußen war. "Der Sieg war so enorm, dass ich Zeit gebraucht habe, um mich neu zu orientieren und die Power und die Motivation zu finden für den Weltcup oder eine WM", gestand sie.

Doch am Ende der vergangenen Saison wurden auch Dujmovits' Gefühle für die nächsten Spiele wieder intensiver. "Jetzt kommt der Sommer, um sich auf Olympia vorzubereiten", habe ich mir da gedacht. "Da war das Feuer wieder voll da."

Mit dem "Ja zu Olympia" war auch das Ziel definiert. Es lautete eindeutig, nochmals Gold zu holen. "Man kann Ziele nur erreichen, wenn man es vorher konkret sagt. Oder vor allem, dass es für mich selbst klar ist. Dafür trainiere ich und dafür kann ich mich motivieren", erklärte Dujmovits.

Motivation brauchte die Burgenländerin auch zuletzt, denn der Olympia-Winter lief alles andere als gut an. Zunächst verlor sie einen Langzeit-Sponsor, dann ging auch ihre Beziehung zu Ruderer Bernhard Sieber zu Ende. Trotzdem sorgte sie in den Qualifikationsrennen für Pyeongchang bald für klare Fronten. In Bansko gelang ihr am Ende sogar der erste Weltcupsieg seit drei Jahren.

Die Freude darüber war noch nicht verklungen, als sie sich bei den nationalen Titelkämpfen ein Band im linken Daumen riss. Nach sofortiger Operation muss Dujmovits nun bei den Spielen mit einer Hand-Schiene starten.

"Das Gold-Ziel bleibt aber aufrecht", beharrte sie trotz allem fast schon trotzig. "Das Wichtigste ist, dass ich sagen kann, ich habe vorher alles gemacht, um bereit zu sein und dann im richtigen Moment los zu lassen", lautet ihr Plan für die Spiele.

Positiv sind wenigstens ihre Erinnerungen an 2014. "Die Medaille von Sotschi kann ich mir natürlich nicht mitnehmen. Aber mitnehmen kann ich die Erfahrung, dass ich es schon ein Mal erreicht habe", gibt sich Dujmovits als Positiv-Denkerin. "Natürlich sind da immer die Momente des Zweifels, wo du denkst, es ist unmöglich, es nochmals zu erreichen. Aber dann kommt auch gleich der nächste Moment, der sagt, warum nicht?", gesteht die Boarderin. "Das Wichtigste ist, Träume und Ziele zu haben, dafür hart zu arbeiten und dann bereit am Start zu stehen."

Letztlich sind es ausgerechnet zwei Negativ-Erlebnisse, die Dujmovits für Olympia 2018 "scharfgemacht" haben. Dass sie bei der Südkorea-Generalprobe vor einem Jahr nur 11. wurde, hat zum Bau eines speziellen Olympia-Boards geführt. "Es war damals mein schlechtestes Saisonergebnis. Da habe ich erkannt, dass ich so keine Chance habe, zu gewinnen. Ohne diese Chance kann ich mich aber nicht motivieren."

Punkt zwei war die schmerzhafte Daumenverletzung, zugezogen vergangenes Wochenende bei der nationalen Meisterschaft in Kärnten. "Es war ein Reminder, künftig die Linie sauberer zu fahren", hat die ausgebildete Yoga-Lehrerin auch hier versucht, aus dem Erlebten Positives abzuleiten.

Das spezielle Pyeongchang-Board hat Dujmovits auch unter Mithilfe der ÖSV-Innovationsabteilung entwickelt. "Jetzt kann ich auf verschiedene Bedingungen reagieren. Das ist wichtig, denn in Korea kann man punkto Wetter alles erwarten."

Fakt ist aber auch, dass es im PGS mit der Tschechin Ester Ledecka eine klare Favoritin gibt. Doch "Jules" glaubt zu wissen, wie man das bei Olympia auch in den Alpinskirennen startende Multitalent aus Prag biegt. "Am leichtesten, wenn man sich auf sich selbst konzentriert und den eigenen Lauf fährt. Wenn ich meine 100 Prozent bringe und um eine Hundertstel verliere, kann ich trotzdem zufrieden sein."

Schlimm sei hingegen, sich schon am Start wegen Ledecka in die Hose zu machen. "Dann stresst man sich, dann hat man keine Chance." Das sei seinerzeit auch bei der Schweizerin Daniela Meuli so gewesen. "Wenn die am Start war, haben sich die anderen schwergetan, die Bindung zuzumachen. Es heißt also, sich zu konzentrieren und den eigenen Lauf zu fahren. Wenn man sie mal richtig fordert, wird auch Ester nervös."

Wichtig sei deshalb, Ledecka schon in der Qualifikation voll zu fordern. Die Parallelfahrer nehmen von dort mit guten Zeiten Vorteile ins Finale mit. Dieses findet - höchst ungewohnt für die Boarder - bei Olympia erst zwei Tage später am 24. Februar statt.

