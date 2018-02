Die niederländische Newcomerin Esmee Visser hat sich bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang den Sieg im Eisschnelllauf über 5.000 Meter gesichert (6:50,23). In der siebenten Eisschnelllauf-Entscheidung war es bereits der sechste Olympiasieg für die Niederländer. Die Silbermedaille ging an Martina Sablikova aus Tschechien (6:51,85), Bronze holte die Russin Natalia Woronina (6:53,98).

SN/APA (AFP)/MLADEN ANTONOV Esmee Visser prolongierte die orangen Festspiele