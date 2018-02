Volunteers - das Herz aller Olympischen Spiele

Sie sind definitiv nicht zu übersehen: Die in Rot-Grau gekleideten freiwilligen Helfer, die sogenannten Volunteers, die mit Rat und Tat oder einfach nur mit einem Lächeln zur richtigen Zeit den 11.600 akkreditierten TV-Mitarbeitern aus 78 TV-Stationen weltweit und den 2890 schreibenden Reportern ebenso zur Seite stehen wie Zuschauern, Funktionären oder Sportlern. Insgesamt sind es 14.545 Volunteers, die aus 60 Ländern kommen - denn das ist mittlerweile ein begehrter Job. Das liegt nicht daran, dass der gut bezahlt ist, ganz im Gegenteil: Für eine Einkleidung und freie Kost kommen viele angereist, nehmen sich Urlaub und leben hier in oftmals bescheidenen Wohncontainern.

Wie etwa Hyein Choi: Die nette Dame trafen wir beim Herren-Riesentorlauf, wo sie mit dem großen Sticker "Deutsch" am Anorak Dolmetschdienste angeboten hat. Das wollten wir natürlich testen - und waren fast sprachlos, als sie mit "Servas" geantwortet hat. Wie sich herausgestellt hat, studiert Frau Choi in Wien Architektur. Eine noch interessantere Erfahrung machte der Presse-Attaché des deutschen Teams, Ralph Eder. Die dem deutschen Team zugewiesene Helferin war im echten Leben Atomwissenschafterin - vielleicht ein Mitgrund, warum das deutsche Team leistungsmäßig explodiert ist. Viele der Helfer sprechen aber gar kein Englisch oder kein Deutsch und machen das mit unermüdlichem Lächeln wett. Das hilft einem zwar nicht, wenn man auf der Suche nach dem richtigen Bus von Yongpyong nach Pyeongchang ist, aber das ist egal, am Ende steigt man frohen Mutes auch in den falschen Bus und lässt alles über sich ergehen - im Wissen, dass am Ziel fünf andere Helfer stehen, die sich freuen, dass hier einer aus dem Bus steigt.

Unsere ganz speziellen Heldinnen waren aber zwei junge Damen (im Bild) am Wegrand zum Abfahrtsziel in Jeongseon. Dorthin kam man entweder mit dem Sessellift oder einem 25-minütigen Fußmarsch - aus Gesundheitsgründen entschieden wir uns für Letzteres. Genau bei Halbzeit des Wegs standen die zwei und feuerten die Wanderer euphorisch an, gleich habe man es geschafft. Beim Rückweg sechs Stunden später waren sie trotz minus 20 Grad immer noch da, waren immer noch euphorisch und wiesen den Weg, was überflüssig war, weil es links und rechts riesige Netze gab. Nein, nicht der wichtigste Job bei Olympia. Aber ein sympathischer.