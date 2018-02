Von Mafiaverbindungen, störenden Bäumen und Ehetricks

In 16 Wettkampftagen bei den Olympischen Spielen notierten die journalistischen Beobachter viele Sprüche.

"Now can come what want."

Olympiasieger Marcel Hirscher beschreibt ironisch, was nach dem ersten Gold jetzt folgt.



"Heute wird es dunkel, morgen wird es wieder hell und übermorgen fahren wir wieder Rennen."

Ramona Siebenhofer erklärt, wie sie mit der Enttäuschung aus der Olympiaabfahrt umgeht.



"Ich war froh, dass ich sie kennenlernen durfte, und traurig, dass sie jetzt gehen müssen."

Park Yoonjung, südkoreanische Hockeyspielerin über die Kolleginnen aus Nordkorea.



"Habe schon zu viel Reis gegessen."

Marcel Hirscher sehnt sich nach der Heimat.

"In Norwegen sind wir wirklich sehr sportbegeistert, aber bei uns würde auch keiner Shorttrack schauen."

Aksel Lund Svindal über die Zuschauerresonanz bei Alpinen und Nordischen.



"Die einzigen Schmerzmittel, von denen ich jemals gehört habe, sind Bier und Aspirin. Wenn Bier auf der Liste steht, habe ich ein echtes Problem."

US-Curler Matt Hamilton über den Dopingfall eines russischen Konkurrenten.



"Ich bin gefahren wie eine Samurai".

Sophia Goggia nach Abfahrtsgold.



"Ich bin mir nicht sicher, ob ich Lucy zur Eröffnungsfeier mitnehmen soll, es ist doch sehr kalt."

Lindsey Vonn hat das Wohlergehen ihrer Hündin stets im Blick.

"Ich würde so gern mit anderen Langläufern sprechen, aber die laufen so schnell vorbei. Wenn ich dann in das Ziel komme, haben sie schon Kaffee getrunken und sind im Quartier daheim."

Langlauf-Exot Taufatofua aus Tonga über seine Erfahrungen bei Olympia.



"Nicht mit einem Baum kollidieren."

Taufatofua über Ziele im Rennen.

"Wir sind wie eine Mafia: Ihr Bruder macht den Rennanzug, sie gewinnt das Rennen, ich schreib den Song dazu."

Ester Ledeckás Vater Janek, der Rockmusiker ist, über seine Familie.



"Keine Fragen mehr nach dem fehlenden Olympiagold. Ab jetzt nur mehr intelligente Fragen."

Marcel Hirscher sagt, was sich nach Pyeongchang ändern wird.



"Ich möchte es nicht negativ sehen, aber positiv kann ich auch nichts sehen."

Deutschlands Alpindirektor Wolfgang Maier zum Abschneiden seiner deutschen Skifahrer.



"Das haben Sie verdammt richtig erkannt."

US-Snowboarder Shaun White auf die Frage, ob er nun der beste Snowboarder der Welt ist.



"Ich muss das heute einmal verdauen. Es ist so ärgerlich."

Ein frustrierter Michael Matt nach seinem Slalom-Lauf - bevor er doch noch Bronze holte.



"Der schönste Tag meines Lebens."

Anna Veith im Super G - kurz bevor Ester Ledecká gekommen ist.



"Solange du gewinnst, kannst du anziehen, was du willst."

Tyler George über die auffälligen Glitzerhosen des amerikanischen Curling-Teams.



"Man kann nicht Weltcup fahren und verheiratet sein."

Bode Millers Seitenhieb auf Anna Veith und Ehemann.