Vonns Happy End blieb aus

Sofia Goggia holt sich Gold in der Damenabfahrt und schlägt dabei ihr Vorbild Lindsey Vonn. Die Österreicherinnen waren in der Entscheidung nur Randfiguren - im Gegensatz zu einer Norwegerin.

Die Tribünen waren gut besetzt, die amerikanischen Fahnen prägten das Bild, und wer im US-Olympiateam keinen Einsatz oder kein Training hatte, der kam hierher, um das emotionale Happy End dieser Spiele zu erleben. Selbst im Pressezentrum wurden die Plätze eng - klar, Kollegen vom "Wall Street Journal", CNN oder "Los Angeles Times" verirren sich auch nicht so oft zu Skirennen. Doch als Lindsey Vonn gestern ihre letzte Olympiaabfahrt bestritt, da wollten alle dabei sein.

Allein: Das große Happy End blieb aus. Vonn musste sich der Frau geschlagen geben, die im Vorjahr hier schon die Generalprobe für Olympia (und zwar in Abfahrt und Super G) gewonnen hat: Sofia Goggia. Die 26-jährige Italienerin aus Bergamo, die den lang gezogenen Bergamasker Dialekt spricht, legte eine ziemlich eindrucksvolle Fahrt hin und holte sich Gold. Doch sie wusste auch, was sich an dem Tag gehört: Sie kam vor der Bronzemedaillengewinnerin zur Pressekonferenz (normal ist das umgekehrt), machte Komplimente an ihr Idol Lindsey Vonn ("Sie ist die beste Skifahrerin der Welt") und verschwand recht schnell wieder. So gehörte die Bühne Vonn allein, was sie natürlich entsprechend emotional zu nutzen wusste. "Skifahren ist mein Leben. Ich wünschte, ich könnte noch länger fahren, ich wünschte, mein Körper würde nicht so schmerzen, wie er es gerade tut. Es ist zwar nicht Gold geworden, aber ich bin unendlich stolz auf mich." Ihr großer Abgang bezog sich aber nur auf Olympia, im Weltcup ist sie die nächsten Jahre noch dabei.

Bei so vielen Emotionen und Geschichten verkamen die Österreicherinnen zur Randnotiz. Stephanie Venier und Ramona Siebenhofer taten die überraschenden Topzeiten in den Trainings nicht gut - mit dem Platz im erweiterten Favoritenkreis kamen beide nicht zurecht. Siebenhofer, die die Nacht vorher aus Nervosität kaum geschlafen hat, war schon nach fünf Toren mit den Nerven fertig. "Mir hat es den Ski verschlagen, da hat es mir gleich die Schneid abgekauft."

Stephanie Venier kam zu Sturz. Cornelia Hütter wäre fast in das Ziel gestürzt, nachdem sich die Skispitzen vorn berührt hatten ("Das Pizzastück habe ich nicht gebraucht"). Nicole Schmidhofer hatte zwar keine Probleme mit den Nerven, dafür umso mehr mit der Strecke. Sie kam von der ersten Fahrt an hier nicht zurecht - und "ich wüsste auch nicht, was ich anders hätte machen sollen". Ein bitterer Moment für das Damenteam, das sich aber in den ersten Rennen gut verkauft hat.

Die große Verliererin hier ist zudem Lara Gut: Die Schweizerin galt in zwei Disziplinen als Favoritin, kam im Super G auf Rang vier und schied in der Abfahrt nach 30 Sekunden aus. Entnervt verzichtet sie nun auf die Kombination. "Ich habe vier Jahre auf die Chance hingearbeitet und nach 30 Sekunden war alles vorbei, das ist bitter."

Und was im Gegenzug die Welle des Erfolgs ausmachen kann, das zeigte die Norwegerin Ragnhild Mowinckel als Zweite. Die 25-Jährige holte bei diesen Spielen schon ihre zweite Alpin-Medaille nach Silber im Riesentorlauf. Dieses Kunststück war noch nie einer Norwegerin zuvor gelungen.

Das Erfolgsgeheimnis war einfach: "Aksel (Lund Svindal, Anm.) und Kjetil (Jansrud) haben mir die Linie erklärt." Die Herren sind nämlich in der Vorwoche hier gefahren. Das nennt man Teamspirit.

