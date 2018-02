Vonns Wunsch: "Aksel soll mir einen neuen Freund finden"

Lindsey Vonns erster Auftritt bei Olympia geriet vor vielen Journalisten zur großen Show - samt Tränen und Hündin Lucy.

Den Raum für die Pressekonferenz hat man schon gewechselt, aber auch der größte Saal war am Ende fast zu klein: Als Lindsey Vonn in Begleitung ihrer Hündin Lucy zum ersten Medientermin in Pyeongchang gebeten hat, da bekam man den Unterschied zwischen alpiner Bekanntheit und internationalem Star zu sehen.

Und Vonn lieferte, was gewünscht wurde und was sie am besten kann: Die große Lindsey-Vonn-Show. Samt Tränenausbruch und Unterbrechung der Pressekonferenz, als ein US-Reporter nach ihrem kürzlich verstorbenen Großvater nachfragte. Aber sie fand auch in diesem Schicksalsschlag etwas Gutes: "Er sieht mir hier zu, er beschützt mich von anderer Stelle aus", meinte Vonn. Das habe sie schon neulich in Garmisch gespürt. "Da sind viele Läuferinnen gestürzt, aber ich habe gewusst, mich beschützt da einer." Zur Erinnerung: Vonn hat dann beide Rennen gewonnen, es waren Weltcupsieg Nummer 80 und 81.

Doch der Weltcup ist für Vonn heuer nur ein Nebenschauplatz, ihr Hauptschauplatz heißt Olympia. "Ich denke seit dem Sommer jeden Tag an Olympia, am Morgen, am Abend, eigentlich immer." Sie habe sich ganz fokussiert auf diese Titelkämpfe vorbereitet. 2010 holte Vonn schon Gold in Vancouver, 2014 verpasste sie die Spiele nach einer Knieverletzung. Pyeongchang sind dennoch schon ihre vierten Winterspiele, denn 2002 debütierte sie als 17-Jährige in Salt Lake City. "Dieses Gefühl, das ich damals beim Einmarsch in das Stadion hatte, werde ich nie vergessen." Ganz Amerika sei jetzt stolz auf sie, habe sie gedacht. "Ich habe es regelrecht aufgesogen." Deswegen nahm sie auch am Freitag an der Eröffnung teil.

Vonn ist Favoritin in Abfahrt und Super G, setzt aber eher auf die Abfahrt. "Der Super G ist so unberechenbar, da kann alles passieren." Ganz offen sprach sie auch über den Druck, der auf ihr lastet. "Ich habe lang gebraucht, um damit umgehen zu können, jetzt kann ich es. Ich weiß, was mich erwartet, wenn ich in das Starthaus gehe."

Vorher will sie noch von Aksel Lund Svindal Informationen über die Abfahrt einholen. "Ich frage ihn oft, er ist mein Lebenscoach und er hat mich immer mit Respekt behandelt." Doch jetzt hat er eine ganz schwierige Aufgabe: "Ich habe ihm gesagt: Finde mir einen neuen Freund." Sie sprach es und blickte verlegen zu ihrer Medienbetreuerin - aber Megan Harrod weiß längst, dass Pressekonferenzen mit Vonn einen völlig anderen Verlauf als geplant nehmen.