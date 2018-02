WADA-Budget soll bis 2021 auf 45. Mio. Dollar steigen

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) möchte ihr Budget für den weltweiten Anti-Doping-Kampf von 30 auf 45 Millionen Dollar (36,47 Mio. Euro) steigern. Nach dem Skandal um systematisches Doping in Russland sei bei den Geldgebern der WADA die "Überzeugung gewachsen", ihre Beiträge zu erhöhen, sagte WADA-Präsident Craig Reedie am Donnerstag bei den Winterspielen in Pyeongchang.

SN/APA (AFP)/MICHELE LIMINA Geldgeber sehen hohe Bedeutung der WADA-Arbeit