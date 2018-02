Was wir von den Siegern lernen können

Hinter jeder österreichischen Olympiamedaille stecken Lehrgeschichten mit Vorbildwirkung. Doch haben die sportlichen Höchstleistungen auch einen gesellschaftlichen Effekt?

Die Olympischen Spiele in Pyeongchang neigen sich dem Ende zu. "Leidenschaft und Verbundenheit" ist deren Motto: Besser wäre natürlich, wenn die Verbundenheit zwischen den Stars der Spiele und uns Beobachtern eher Leiden abschafft. Nach den Olympischen Spielen stellt sich einmal mehr die Frage: Bleiben die Olympiamedaillen schöne Erinnerungsstücke für wenige (für die, die sie gewonnen haben)? Oder löst der Medaillenspiegel, außer der reflexartigen "Eh alles super"-Selbstzufriedenheit bei Funktionären, auch etwas anderes aus - nämlich vielleicht sogar einen neuen Impuls für mehr sportliche Bewegung, mehr Gesundheit und Vitalität im Land?

Jene Athletinnen und Athleten, denen es gelungen ist, im Moment X ihr Potenzial ins wirkliche Leben zu bringen, haben ihren Teil beigetragen. Es gab sie zur Genüge, die Magic Moments, an denen sich einfach anknüpfen ließe mit den entsprechenden Transfermodellen zwischen Spitzensport und Gesellschaft: die Story von Doppelolympiasieger Marcel Hirscher etwa. Er hat seine Karriere in Pyeongchang mit Doppelgold gekrönt - sein Fokus liegt aber längst schon wieder auf den nächsten Weltcuprennen. Er verkörpert dieses unaufhörliche Engagement für persönliche Weiterentwicklung, das ein Vorbild für so viele sein kann, wenn der Transfer gelingt. Oder Anna Gasser: Wenn sich eine junge Frau den Traum von Olympiagold erfüllt, den sie schon als achtjähriges Mädchen geträumt hat - gibt es eine größere Inspiration für Eltern, die ihren Kindern den Wert des Sports für ihr Leben näherbringen wollen? Oder Anna Veith, die gezeigt hat, dass medizinische Prognosen oft auch nicht mehr sind. Hinter JEDER österreichischen Olympiamedaille stecken Lehrgeschichten mit Vorbildwirkung.

Experiment: Wer von Ihnen hat Olympia als Trampolineffekt für mehr eigene sportliche Betätigung genutzt? Wer von Ihnen hat mit seinen eigenen Kindern Olympia "nachgestellt" und sie so zu mehr spielerischer Bewegung eingeladen und motiviert? Schön, wenn wir uns mit unseren Olympiastars mitfreuen - aber wenn diese großen Olympiamomente nicht über spannendes Entertainment und Augenblicke nationalen Stolzes hinausgehen, verfehlen sie gesellschaftlich ihre Wirkung.

Ich bin für den Satz "Österreich ist eine Schnitzel- und Spritzernation" (aber keine Sportnation!) kritisiert worden. Solange sich an den einschlägigen Aktivitäts- und Krankheitsstatistiken nichts ändert, bleibe ich dabei. Ein paar Medaillengewinner auf dem Olymp des Sports allein (da schließe ich mich mit ein) ändern noch nichts. Ändern kann sich nur etwas, wenn auch die Politik von Hirscher & Co. zu lernen bereit ist - und sich die Entwicklung zur Sportnation als ehrliches Ziel setzt.

Möglich, dass die Kampagne "Don't smoke" ein erster Beitrag ist, dass zumindest die verbliebenen Raucher mit gutem Beispiel vorangehen und mehr Bewegung an der frischen Luft machen. Schade, dass Österreichs Sportminister diese Idee noch nicht unterstützt.



Felix Gottwald (42): Der frühere nordische Kombinierer ist mit insgesamt 18 Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften Österreichs erfolgreichster Wintersportler aller Zeiten.









(SN)