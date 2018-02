Weißrusslands Biathletinnen holten Gold

Weißrusslands Biathletinnen haben sich am Donnerstag in Alpensia Pyeongchang überraschend Olympia-Gold im Staffel-Rennen über 4 x 6,0 km gesichert. In einem turbulenten Wettkampf mit vielen Schießfehlern und Führungswechseln setzte sich das vom Salzburger Alfred Eder betreute Quartett Nadeschda Skardino, Irina Kryuko, Dsinara Alimbekawa und Darja Domratschewa vor Schweden und Frankreich durch.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Zieleinlauf der Goldgewinner samt Fahne