Weitere Änderungen am Kurs vor Damen-Ski-Cross möglich

Nach den zahlreichen Stürzen mit teils schweren Verletzungen im Ski-Cross-Bewerb der Herren geht Österreichs Cheftrainer Willi Zechner davon aus, dass vor der Olympia-Entscheidung der Damen am Freitag in Bokwang am Kurs noch ein paar Adaptierungen vorgenommen werden. Grundsätzlich seien die Herren aber mit höherem Tempo unterwegs, so dass er keine große Problematik sieht.

"Bei den Mädels haben wir im Training gesehen, dass es im Großen und Ganzen für den Speed, den sie hatten, einigermaßen okay war. Ich glaube, dass sie noch ein bisschen reagieren werden und das eine oder andere Element noch ein bisschen zurückversetzen oder vielleicht niedriger machen werden", sagte Zechner. Für Österreich treten Andrea Limbacher und Katrin Ofner an. Was den Zielsprung betrifft, habe man das Problem, dass der Absprung weit hinten sei, erklärte Zechner. "Nimmt man Tempo raus und macht den Kicker niedriger, landen sie oben, das ist noch das größere Problem, dann kommen sie nicht drüber." Genau dies sei Mitte Jänner in Idre (Schweden) bei der Deutschen Heidi Zacher passiert. "Sie war fünf Meter zu kurz, sie ist auf der Ebene gelandet, ihr hat es das Knie zerrissen." Die Olympia-Mitfavoritin zog sich einen Kreuzbandriss zu. (APA)