Wetterchaos: Sechs Rennen in vier Tagen

Der Wind wirbelt das Alpinprogramm weiter durcheinander. Doch jetzt hofft man auf ein Sonnenfenster bis Sonntag.

Dritte Absage in vier Tagen: Langsam erinnern die Winterspiele in Pyeongchang an die Spiele 1998 in Nagano (Jap), wo das Programm auch durcheinandergewirbelt worden war. Der dritte alpine Bewerb, der ausgefallen ist, war der Damen-Slalom, der ebenfalls wegen der stürmischen Winde verschoben werden musste. Das Zitat des Tages lieferte FIS-Renndirektor Atle Skårdal dazu: "Es hat einige Stunden gar nicht superschlecht ausgesehen." Aber das war leider ganz am frühen Morgen. Offenbar hat auch das IOC Druck auf den Skiverband FIS gemacht, weil die letzten Rennen sehr früh abgesagt worden waren. Daher hat man am Mittwoch mehrmals verschoben. Skårdal: "Aber es war eben nicht möglich und die Prognose ganz schlecht."

Verschoben hat man auch deswegen, weil es nun von Donnerstag bis Sonntag ein positives Wetterfenster gibt. In diesen vier Tagen will man nun sechs Rennen durchführen: am Donnerstag Damen-Riesentorlauf und Herren-Abfahrt, am Freitag Damen-Slalom und Herren-Super-G (die Herrenrennen jeweils zwischen den Durchgängen), am Samstag Damen-Super-G und am Sonntag den Herren-Riesentorlauf. Das alles führt zu erheblichen organisatorischen und logistischen Problemen. So gibt es für Trainer aus den Spezialdisziplinen teilweise nur befristete Akkreditierungen. "Bei zwei unserer Damentrainer läuft die Akkreditierung ab, die müssen verlängert werden", meinte Herren-Slalomcoach Marko Pfeifer.

Dazu steht das große Kofferpacken an: Am Freitagabend wechseln die Damen in das Abfahrts-Resort Jeongseon, die Herren gegengleich in das Technikgebiet Yongpyong. Da werden Hirschers Serviceleute einen großen Lastwagen brauchen: Marcel Hirscher hat hier nicht wie kommuniziert 30 Paar Rennski dabei, sondern die stolze Zahl von 92 Paar Rennski.

Österreichs Techniker wollen bis Sonntag vorerst noch in Jeongseon Riesentorlauf trainieren, "weil das Gebiet in Yongpyong durch die Damen belegt ist", wie Pfeifer sagt. Die Damen nahmen jedenfalls die neuerliche Verschiebung locker auf. "Es war kein faires Rennen möglich und darum bin ich froh, dass es gar kein Rennen gegeben hat", meinte Bernadette Schild. Die Umstellung stellt nun das alte Programm wieder her, mit Riesentorlauf vor Slalom. "Ich hätte gern vor dem Slalom den Riesentorlauf gehabt, das gibt es nun", meinte Schild, die sich am Freitag im Slalom Medaillenchancen ausrechnen darf.