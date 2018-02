Wie geht Mixed-Bob?

Bei Olympia fahren die Frauen nur Zweierbob, die Herren auch zu viert. Aber es gibt Signale für Veränderungen.

Unterschiede Zweier- und Viererbob

Als "so groß wie zwischen einem Moped und einem Formel-1-Auto" bezeichnen Bobfahrer die Unterschiede. Der Viererbob ist um gut einen Meter länger. Der Start - für den man die schnellen Sprinter oft in der Leichtathletik findet - spielt im Zweierbob eine größere Rolle, weil die Gewichtsunterschiede auf der Strecke nicht so gravierend sind.

Die Mindestgewichte in den Bob-Rennen:

Disziplin Schlitten Besatzung+Ausrüstung Zweierbob Männer: >170 Kilo >390 Kilo Viererbob Männer >210 Kilo >630 Kilo Zweierbob Frauen: >165 Kilo >325 Kilo

Startreihenfolge

Im ersten Lauf erhalten die zehn bestplatzierten Piloten der Weltrangliste die Startnummern 6 bis 15, die Reihenfolge wird gelost. Im zweiten Lauf wird von 20 bis 1 in gestürzter Reihenfolge der Resultats des ersten Laufs gestartet, im Anschluss folgen alle übrigen. Im dritten Lauf entspricht die Reihenfolge dem Ranking nach zwei Läufen, im letzten Lauf starten nur noch die 20 Besten, und das in gestürzter Reihenfolge des Zwischenstands nach drei Durchgängen.

Personalwechsel

Nur unter bestimmten Bedingungen, etwa Krankheit oder Verletzung, können Crewmitglieder während des Bewerbs gewechselt werden, nicht aber der Pilot.







Gemischtes Quartett

Bemerkenswerter Zusatz im offiziellen Reglement: Im Viererbob könnten erstmals bei Olympia auch gemischte Männer/Frauen-Teams starten. Kaillie Humphries (CAN) und Elana Meyers (USA) haben die Probe aufs Exempel bereits gemacht. Als Pilotinnen in ihren von Herren angeschobenen Bobs hatten sie im Weltcup aber großen Rückstand auf reine Männer-Crews.

Reine Frauen-Viererbobrennen gab es als Exhibition-Bewerb bereits 2016 in Igls. Ob daraus ein reguläres Format werden soll, wird intensiv diskutiert. Derzeit dürfte es in den meisten Nationen zu wenige Athletinnen dafür geben. Auch Kostengründe wegen der größeren Teams spielen eine Rolle. Der Bob-Weltverband forciert zudem einen anderen Weg: Den Mono-Bob, eine Ein-Mann/Frau-Variante.

(SN)