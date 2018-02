Wie geht Skiathlon?

Der Skiathlon ist die jüngste Disziplin im Skilanglauf und kombiniert die klassische Technik und den Skating-Stil.

Bis 2003 gab es für Allrounder Verfolgungsrennen, bei denen mit den Abständen aus dem ersten Rennen in den zweiten Bewerb gestartet wird. Beim Skiathlon werden beide Stilarten in einem einzigen Rennen absolviert. Es erfolgt ein fliegender Wechsel, wobei nach dem Teil in klassischer Technik in einer Wechselzone auch auf anderes Material umgestiegen wird.

Die Ski fürs klassische Langlaufen verfügen über eine Haftzone in der Skimitte, die Unterstützung bei Aufstiegen leisten. Skating-Skier hingegen haben eine durchgehend glatte Gleitfläche. Gewechselt werden auch die Stöcke, die beim Skating etwas länger sind. Die Skating-Skier hingegen sind etwas kürzer.



Die Herren gehen über die Distanz von 30 Kilometern, die Damen laufen 15 Kilometer. Bei Olympischen Spielen gab es den Skiathlon erstmals 2010 in Vancouver. Erfolgreichste Athletin ist Marit Bjoergen aus Norwegen, die bei Olympia 2010 und 2014 sowie bei der WM 2011, 2013 und 2017 im Skiathlon Gold holte.

In der nordischen Szene wird derzeit über die Zukunft der Disziplin diskutiert. Nur wenige Veranstalter können so breite Loipen anbieten, dass klassische und Skating-Spuren nebeneinander angelegt werden können.

(SN)