Wie geht...Zeitmessung bei alpinen Skirennen?

Hundertstelsekunden entscheiden über Sieg und Niederlage bei den olympischen Skirennen. Eine hochmoderne Zeitnehmung sorgt dafür, dass es keine Zweifel darüber gibt, wer am schnellsten war.

Bei den alpinen Skiläufern erfolgt die Zeitmessung mit Hilfe von Infrarot-Photozellen. Beim Start lösen die Läufer den Impuls aus, wenn sie das "Snowgate" bis zu einem bestimmten Winkel aufstoßen. So beginnt die Zeit für alle exakt gleich zu laufen. Im Ziel erfasst eine Lichtschranke das Überfahren der Ziellinie. Als Sicherheit läuft außerdem eine Kamera mit, die 10.000 Bilder pro Sekunde liefert und im Fall eines Ausfalls der Zeitmessung die notwendigen Daten liefern kann. Zwischenzeiten, Geschwindigkeiten oder Sprungweiten werden über einen Sensor am Skischuh des Läufers übermittelt.

1936: Ein Zettel in der Tasche





Sehr viel simpler war die Zeitmessung beim olympischen Debüt des alpinen Skilaufs 1936 in Garmisch-Partenkirchen. Bei Start und Ziel liefen damals aufeinander abgestimmte Uhren. Die Zeitnehmer notierten sich bei jedem Läufer die Zeit. Jener am Start steckte einen Zettel mit dem notierten Wert dem jeweils nächsten Fahrer in die Tasche. Im Ziel wurde dann aus der Differenz von Start- und Zielzeit die Laufzeit errechnet.



(SN)