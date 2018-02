Wind verhindert Slopestyle-Quali - Gasser geht volles Risiko

Auch die Qualifikation der Slopestyle-Snowboarderinnen ist am Sonntag in Bokwang wegen zu viel Wind abgesagt worden. Nach einer Verschiebung um eine halbe Stunde wurde die Vorausscheidung des Bewerbes, bei dem die Österreicherin Anna Gasser zu den Mitfavoritinnen zählt, gestrichen. Jetzt geht es am Montag direkt und nur noch in zwei Läufen um die Medaillen.

