Wind verhinderte Medaille an Eders 35. Geburtstag

Zum Abschluss der Olympia-Bewerbe der "Skijäger" in Pyeongchang/Alpensia hat noch einmal der Wind speziell in der zweiten Hälfte der Herren-Staffel für sehr wechselnde Bedingungen gesorgt. Österreichs Quartett Tobias Eberhard, Simon Eder, Julian Eberhard und Schlussmann Dominik Landertinger verpasste so die lange Zeit "in der Luft" liegende Medaille.

SN/APA (AFP)/FRANCOIS-XAVIER MARIT Simon Eder zeigte hervorragende Leistung