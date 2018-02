"Wir sind noch nicht am Limit"

Wenig Tempo, keine Schlüsselstelle: Die gestandenen Abfahrer rümpfen etwas die Nase über die Olympia-Abfahrt, Streckenbauer Bernhard Russi verteidigt seine Wahl.

Nach dem ersten Training flüchtete sich die aktuelle Nummer eins der Abfahrt in feine Ironie. Ob denn die Strecke weltcupwürdig sei, wurde der Schweizer Beat Feuz im Zielraum in Jeongseon gefragt - und er antwortete lachend: "Sagen wir olympiawürdig."

So richtig warm wurde kaum ein Läufer mit der Strecke, die wenig Tempo und keine einzige echte Schlüsselstelle aufzuweisen hat. Doch genau das macht diese Abfahrt (Sonntag 3 Uhr MEZ) so schwierig. Denn "es wird eine Materialschlacht werden", wie Hannes Reichelt befürchtet, andererseits ein feines Herantasten, um an die Grenzen zu gehen. Max Franz versuchte es so zu beschreiben: "Man muss hier spielen mit der engeren Linie, um nicht zu viele Meter zu fahren, und aufpassen, um dann doch nicht zu hart zu fahren."

Eine weitere Besonderheit: In der ganzen Abfahrt gibt es keine Stelle, an der man Tempo aufnehmen oder einen Fehler wettmachen kann. "Wer hier einen Fehler macht, der hat schon verloren, denn aufholen kannst du hier nichts", meinte Reichelt. Was das für das Rennen heißt, das hat Vincent Kriechmayr nach dem ersten Training auch schon erkannt: "Man muss von oben bis unten das Tempo mitnehmen und immer auf Zug bleiben." Eine richtige Gleiterstrecke ist diese Abfahrt aber auch nicht, nur vor dem Ziel gibt es eine Gleitpassage - es folgt eine lange Kurve auf die nächste, eine Welle auf die nächste und es sind auch einige Sprünge drinnen, die aber nicht allzu weit gehen. Was jetzt auf die Fahrer zukommt: "Viel Videostudium und viel Arbeit mit den Serviceleuten", meinte Franz.

Reichelt: "Aufholen kannst du nichts"

Dennoch machte niemand dem Streckenbauer Bernhard Russi auch nur den geringsten Vorwurf. "Er hat das Beste herausgeholt, mehr ist auf diesem Berg nicht möglich", meinte Feuz. Russi hat lange ein geeignetes Gebiet gesucht, bis er hier fündig geworden ist. "Der Berg ist ungewöhnlich für Asien", meinte er angesichts der ansonsten recht runden Berge hier. Allerdings war auch Russi mit dem ersten Training hier nicht restlos zufrieden. "Wir sind hier noch lange nicht am Limit", meinte er. Ans Limit müssen aber die Läufer gehen, denn die Kurssetzung durch Hannes Trinkl bleibt bestehen. "Trinkl hat es sehr gut und mit viel Gefühl gemacht, aber wir haben zwei Passagen drinnen, bei denen man nicht an das Maximum in puncto Tempo gegangen ist", meinte Russi nach dem Training. Für das Rennen rechnet er mit einer Siegerzeit um 1:38 Minuten. Vier Sekunden länger war am Donnerstag der Kanadier Manuel Osborne-Paradis unterwegs und "gewann" damit das Training - nicht ganz überraschend. Denn der Kanadier ist Spezialist für solche Bedingungen und solche Kurse. Dass es die ganze Saison für ihn nicht gelaufen ist, wischt er zur Seite. "Es war ein schwieriger Jänner für mich, aber ich habe zuletzt daheim in Panorama trainiert und da waren ähnliche Bedingungen", sagt Osborne-Paradis, der im Vorjahr in St. Moritz WM-Bronze im Super G gewonnen hat.

Nur Hirscher war rundum zufrieden

Rundum zufrieden war eigentlich nur Marcel Hirscher, der alle Abfahrtstrainings als Vorbereitung auf die Kombination bestreiten wird. "Es hat seinen Zweck erfüllt, die Sprünge habe ich allesamt sehr sauber erwischt." Nur nach 20 Sekunden gab es eine Schrecksekunde, als er einen Schlag bekam und am Tor vorbeigefahren ist.

Es kommt auch nicht von ungefähr, dass sich viele Fahrer hier an die Schneeverhältnisse in den USA erinnert fühlen. Das hat einerseits mit dem extrem trockenen Schnee nach wochenlanger Kälte mit Minusgraden im zweistelligen Bereich zu tun, andererseits mit der Pistenpräparierung: Die Pistencrew von Beaver Creek (USA) kümmert sich hier um die Olympia-Abfahrt, auf der Damen und Herren ihre Titelträger küren.

(SN)