Wissenswertes vor dem Finale im Big Air der Damen

Wissenswertes für das Finale im erstmals bei Olympischen Spielen ausgetragen Big Air der Snowboarderinnen am Donnerstag im Skisprungstadion Alpensia/Pyeongchang (01.30 Uhr MEZ):

Die Favoritinnen: Als Weltmeisterin, Seriensiegerin im Weltcup und X-Games-Gewinnerin ist Qualifikationssiegerin Anna Gasser die absolute Topfavoritin. In der Quali erreichte gleich ein Sextett 90 oder mehr Punkte. Die Japanerinnen Yuka Fujimori und Reira Iwabuchi sowie die Kanadierin Laurie Blouin, die Neuseeländern Zoi Sadowski Synnott und US-Slopestyle-Olympiasiegerin Jamie Anderson wollen um Medaillen mitfahren. Hinzu kommen die im Disziplinweltcup hinter Gasser zweitplatzierte Miyabi Onitsuka (JPN) sowie Sina Candrian (SUI) und Silje Norendal (NOR).

Das Leistungs-Nivea: "Wir haben in einem FIS Weltcup noch nie Doubles in verschiedenen Richtungen gesehen. Ich glaube, wenn das Wetter es zulässt, wird das im Finale der Fall sein. Und es wird auch das sein, was man machen muss, um zu gewinnen", sagte die Kärntnerin Gasser. "Das ist das höchste Niveau, dass wir jemals im Damen-Snowboardsport gehabt haben", unterstrich Trainer Christian Scheidl.

Kicker und Aufsprung: Im windanfälligen Skisprungstadion gut gebaut. Der "Aufsprunghügel" ist etwas kleiner ausgefallen, sodass die Athletinnen auch bei Gegenwind noch drüberkommen. "Und dadurch, dass der Kicker so gut ist, schmeißen die Mädels alle Vollgas. Das war zwar zu erwarten, aber dass das Niveau so hoch ist, habe ich mir auch nicht gedacht", sagte Scheidl.

Gassers Tricks: "Cab Double Cork 1080" als switch frontside oder backside (Doppelsalto mit ganzer Schraube) und "Cab Double Cork 900" (Doppelsalto mit halber Schraube). Voraussichtlich wird sie alle drei im Finale zeigen. Die Reihenfolge ist noch nicht klar. Gefahren werden drei Durchgänge, die Gesamtpunktezahl der besten zwei Tricks zählen, es müssen aber verschiedene sein. Als Beste der Qualifikation fährt Gasser zum Schluss und kann ihre Taktik nach dem vor ihr Gezeigtem ausrichten. Trainer Scheidl sieht Vor- und Nachteile: "Das hilft und beruhigt auch. Auf der anderen Seite kann man auch nervös werden."

(APA)