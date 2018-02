Zangerl nach Ski-Cross-Bewerb: "Das Limit ist erreicht"

Nachgefragt bei ÖOC-Athlet Thomas Zangerl, der am Mittwoch bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang als bester Österreicher Platz zwölf im Ski Cross der Herren im Phoenix Snow Park Bokwang belegte:

APA: Ist dieser Kurs zu viel des Guten?

Zangerl: "Es war schon sehr schwierig. Meiner Meinung nach ist mit diesem Kurs schon das Limit erreicht. Ich finde es aber lässig zu fahren. Das macht den Olympiacharakter aus. Aber genauso, wie er da steht, macht es auch einen würdigen Olympiasieger aus. Die weiterkommen beweisen eh, dass alles fahrbar ist. Ich glaube, es wird immer gefährlich sein, und deshalb werden auch die einen oder anderen Leute vor dem Fernseher bei diesem Sport auch einschalten. Aber dieser Kurs ist das Paradebeispiel für 'bis da her und nicht mehr weiter'."

APA: Sind die gewünschten Adaptierungen vorgenommen worden?

Zangerl: "Es ist in den letzten zwei, drei Tagen auf uns Athleten relativ viel gehört worden, sie haben relativ viel umgebaut. Aber natürlich packt heute jeder die schnellsten Ski aus. Das war bei mir auch so. Ich hatte den Windschatten von zwei Leuten und mir überlegen können, probiere ich es, oder probiere ich es nicht. Ich habe es probiert und dann liegst du halt Mal ohne Material im Ziel. Aber ich kann das Risiko, dass ich hier eingehe, daheim auch rechtfertigen. Mit meiner Mama habe ich das so besprochen, das passt."

APA: Gleich drei Athleten wurden mit dem Akja abtransportiert. Haben Sie mitbekommen, dass auch Ihr Teamkollege Christoph Wahrstötter einer davon war?

Zangerl: "Ich habe das von Christoph gehört, aber auch, dass alles okay ist. Mit einer Gehirnerschütterung ist man für Ski-Cross-Verhältnisse schon fast okay. Ich wollte dann oben am Start einen Heat anschauen, ob ich noch was sehe, was ich auf der Zielgerade noch tun könnte, dann habe ich Christopher Delbosco quer in der Luft liegen gesehen. Ich habe nur diese Szene gesehen. Natürlich ist das alles schon ein bisschen drüber."

