Zwei Schweizer Freestyler von Norovirus betroffen

Zwei in den vergangenen Tagen als erste Athleten vom Norovirus befallene Schweizer Freestyler zeigen keine Krankheitssymptome mehr. Das teilte die Olympia-Mannschaft der Eidgenossen am Freitag mit. Slopestyle-Goldkandidat Fabian Bösch und Elias Ambühl waren nicht im olympischen Dorf, sondern in der Außenstation Bokwang untergebracht, wurden in Einzelzimmer verlegt und ärztlich behandelt.

"Wir gehen derzeit davon aus, dass es bei diesen beiden Einzelfällen bleibt und sich die beiden Athleten schon bald vollumfänglich erholt haben", hieß es in der Mitteilung. Der Norovirus verursacht einen plötzlich auftretenden, heftigen Brechdurchfall und ist hoch ansteckend. Bisher waren bei den Winterspielen in Südkorea rund 200 Personen, mehrheitlich Sicherheitspersonal, aber keine Sportler betroffen gewesen. Bösch und Ambühl absolvierten laut Schweizer Nachrichtenagentur SDA am frühen Freitagmorgen, mit flauem Magen und einigem Sicherheitsabstand zu den anderen Fahrern, die zweite Trainingseinheit auf dem Slopestyle-Kurs. Die Qualifikation und die drei Finalläufe stehen am Sonntag (2.00 Uhr MEZ) auf dem Programm. Der Vorfall beunruhigt das Internationale Olympische Komitee (IOC) nicht. "Das ist im Wintersport nicht ungewöhnlich", sagte IOC-Sprecher Mark Adams. (Apa/Dpa)