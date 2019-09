Nicht weniger als acht Volltreffer gab es beim Derby in der 1. Klasse Nord zwischen Fuschl und Hof zu sehen. Am Ende freuten sich die Gäste über einen verdienten Sieg.

Lediglich zwei Punkte trennten die Mannschaften aus Fuschl und Hof nach acht Spieltagen in der 1. Klasse Nord. In der neunten Runde kam es nun auf der Sportanlage der Fuschler zum direkten Duell der beiden Teams. Die Gäste aus Hof legten einen Blitzstart hin und gingen durch einen Treffer von Emir Selmanovic bereits nach wenigen Minuten in Führung. "Wir waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft", meint Hof-Trainer Peter Lissy, der nach einer guten halben Stunde allerdings den Ausgleichstreffer hinnehmen musste. Martin Stanek verwandelte einen Freistoß zum 1:1-Ausgleich. Dennoch gingen die Gäste mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause. Tamas Imrö und ein Eigentor durch Jakob Stöllinger sorgten für die 3:1-Führung der Hofer.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein hitziges Derby. Die härtere Gangart auf beiden Seiten gipfelte in der Gelb-Roten-Karte für Fuschl-Kapitän Fabio Braunstein. Nur wenige Minuten später erhöhte abermals Imrö auf 4:1 aus Sicht der Gäste. Fuschl gab sich allerdings nicht auf und kam durch Treffer von Goalgetter Anil Güven und Ismail Onmaz noch bis auf einen Treffer heran. Den Schlusspunkt an diesem Abend setzte aber der überragende Imrö. Mit seinem dritten Tor machte er den 5:3-Derbysieg seiner Mannschaft perfekt. "In der zweiten Halbzeit hatte das Spiel richtigen Derby-Charakter. Großes Lob auch an die Fuschler Mannschaft, sie haben nicht aufgegeben", sagt Lissy. "Ein Derbysieg ist immer schön. Aber es ist auch toll, wenn nach dem Spie alle Beteiligten zusammensitzen können."