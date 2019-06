Im Topspiel in der 1. Klasse Nord trennten sich die Aufstiegsaspiranten Elixhausen und ATSV Salzburg mit einem 0:0. Elixhausen verlor damit die Tabellenführung an Wals-Grünau 1b, kann aber mit einem Punktgewinn in Scheffau den Aufstieg in die 2. Landesliga Nord perfekt machen.

SN/krugfoto Nicolas Ster (gelb) und Elixhausen kamen gegen den ATSV Salzburg nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus.