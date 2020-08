Den Saisonstart in der 1. Klasse Süd haben sich die Pinzgauer ganz bestimmt anders vorgestellt. Beim Auswärtsspiel in Taxenbach kam die Mannschaft von Trainer Heribert Entacher nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Zudem plagen Mittersill bereits nach dem ersten Spieltag Verletzungssorgen.

"Der Auftakt ist für uns überhaupt nicht nach Wunsch gelaufen", haderte Mittersill-Trainer Heribert Entacher nach dem ersten Saisonspiel in der 1. Klasse Süd. Sein Team ging beim Auswärtsspiel in Taxenbach zwar kurz vor dem Halbzeitpfiff in Person von Manuel Sinnhuber in Führung, nach dem Seitenwechsel musste Mittersill jedoch nach etwas mehr als einer gespielten Stunde den Treffer zum 1:1-Ausgleich hinnehmen. Zudem vergab die Auswärtsmannschaft mit einem vergebenen Elfmeter die Chance zum Auswärtssieg. "So haben wir uns das heute nicht vorgestellt. Die lange Pause war beiden Mannschaften sichtlich anzumerken", analysierte Entacher, der mit dem Unentschieden zum Saisonauftakt nicht wirklich zufrieden war.

Reservespieler verletzte sich an seinem Geburtstag

Viel mehr als das Unentschieden zum Auftakt ärgert den Trainer der Mittersiller die schweren Verletzungen von gleich drei Spielern. In der ersten Halbzeit musste Entacher nach einem Zusammenstoß zwischen seinem Torhüter und einem Innenverteidiger beide Akteure verletzungsbedingt auswechseln. Die beiden mussten von der Rettung behandelt werden. "Einer der beiden hat eine schwere Gehirnerschütterung, der andere ein ordentliches Cut", erklärt Entacher. Die dritte Verletzung zog sich ein Spieler der Reservemannschaft zu: "Er hat sich ausgerechnet an seinem Geburtstag die Schulter ausgekugelt." Wie lange die drei Akteure ausfallen werden, steht noch nicht fest.

Michael Switil

Quelle: SN