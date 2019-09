Beim Spiel zwischen Stuhlfelden und Bad Gastein in der 1. Klasse Süd kam es in der Nachspielzeit zu tumultartigen Szenen. Schiedsrichter Wolfgang Kronreif piff die Partie daraufhin nicht wieder an.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Fußball wurde in Stuhlfelden in der Nachspielzeit zur Nebensache.