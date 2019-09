Absteiger Radstadt erwischte einen schlechten Saisonstart in der 1. Klasse Süd. Gegen Tabellenführer Unken feierte die Mannschaft von Trainer Andreas Wallner den zweiten Saisonsieg.

Sechs Spiele lang musste Absteiger Radstadt auf den ersten Saisonsieg in der 1. Klasse Süd warten. Nach fünf Runden lag die Mannschaft von Trainer Andreas Wallner mit zwei mickrigen Punkte am Tabellenende der Liga. In den vergangenen drei Begegnungen zeigten die Radstädter aber ein anderes Gesicht als zu Saisonbeginn und feierten in der sechsten Runde in Lenzing den ersten Saisonsieg. Am neunten Spieltag ließ der bisherige Abstiegskandidat nun den ersten Heimsieg in der 1. Klasse Süd folgen. Gegen den Tabellenführer aus Unken setzte sich die Heimmannschaft letztendlich nicht unverdient mit 3:1 durch. "Eine geile Partie für uns, kämpferisches Lob an die ganze Mannschaft", freut sich Trainer Wallner über den Sieg. Wallner weiß genau, warum es bei seinem Team seit einigen Wochen besser läuft: "Die Mannschaft hat gebraucht, um sich an die neue Liga zu gewöhnen und den Kampf anzunehmen. Unser Ziel muss jetzt sein, den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld zu schaffen."

Unken musste nach der zweiten Saisonniederlage die Tabellenführung wieder abgeben.

Daniel Ratgeb glänzt mit Dreierpack

Mann des Spiels war ohne Zweifel Radstadt-Akteur Daniel Ratgeb. Der Neuzugang aus Altenmarkt zeigte sich für alle drei Treffer seines Teams verantwortlich. Dabei war ein Tor schöner als das andere. Zunächst verwandelte Ratgeb einen Eckball direkt. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich brachte der Offensivspieler seine Mannschaft durch einen Weitschuss erneut in Front. Nach dem Seitenwechsel sorgte Ratgeb per direkt verwandeltem Freistoß für die endgültige Entscheidung und den 3:1-Endstand. "Daniel war heute unglaublich stark", lobt Trainer Wallner.