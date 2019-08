Mit einem 2:1-Heimsieg über Hollersbach feierte Taxenbach im zweiten Saisonspiel in der 1. Klasse Süd den ebenso vielten Sieg. In der vergangenen Spielzeit hatte man nach zwei Spieltagen null Punkte auf dem Konto.

Zum Saisonauftakt in der vergangen Woche feierte Taxenbach auswärts bei Aufsteiger Bruck einen 2:1-Sieg. Im ersten Heimspiel der Saison legten die Pinzgauer mit einem erneuten 2:1-Erfolg nach und lachen nach zwei absolvierten Runden von der Tabellenspitze in der 1. Klasse Süd.

"Das war eine gute Leistung meiner Mannschaft", zeigt sich auch Taxenbach-Trainer Stefan Moser zufrieden. Allerdings sieht Moser auch noch Verbesserungspotenzial: "Wir haben den Sack nach der 2:0-Führung nicht zugemacht. Da sind wir zu fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen. Außerdem hat der Tormann der Hollersbacher auch noch einen Elfmeter gehalten." Nach einem Eigentor von Patrick Reiter gerieten die Taxenbacher in der Schlussphase der Partie noch einmal unter Druck. "Am Ende ist es noch spannend geworden. Aber letztendlich haben wir uns die drei Punkte verdient", erklärt Moser. Mit einem Erfolg am kommenden Samstag in St. Martin/L. können die Taxenbacher ihre Siegesserie weiter ausbauen.