Nach dem sensationellen 2:1-Sieg im Landescup gegen Regionalligist Bischofshofen feierte der TSV Unken in der 1. Klasse Süd den zweiten vollen Erfolg in dieser Woche.

"Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass mein Team nach dem Sieg gegen Bischofshofen im Cup heute den Tribut für den hohen Einsatz zollt", erklärte Unken-Trainer Anton Huber nach dem 3:0-Heimsieg in der 1. Klasse Süd gegen Hollersbach. Die Heimmannschaft aus Unken übernahm allerdings von Beginn an das Kommando. "Wir haben gut begonnen, aber in der ersten Halbzeit konnten wir leider kein Tor erzielen." In der zweiten Halbzeit ging die Heimmannschaft durch ein Tor von Ionut Vacarescu verdient mit 1:0 in Führung. "Er ist seit Wochen in Topform und hat sich den Treffer verdient." Bogdan Vacarescu stellte mit einem Doppelpack den verdienten 3:0-Endstand her. "Ein souveräner Sieg meiner Mannschaft. Wir haben heute sehr guten Fußball gespielt und alle Tore nach schönen Kombinationen erzielt", resümiert Huber, der sich mit seiner Mannschaft auf den dritten Tabellenplatz verbessert.

Innenverteidiger fällt lange aus

Einziger Wermutstropfen für Unken ist die schwere Verletzung von Innenverteidiger Wolfgang Auer. Der Abwehrspieler zog sich im vergangenen Ligaspiel gegen Bruck einen Kreuzbandriss zu und wurde bereits am Donnerstag erfolgreich am Knie operiert.