Den Neulingen der 1. Landesliga ist ein perfekter Saisonstart gelungen.

Die Aufsteiger Plainfeld und Piesendorf haben den Schwung in die 1. Landesliga mitgenommen. Während die Flachgauer gegen den Ex-Salzburg-Ligisten Strobl am Samstag einen klaren 5:1-Heimsieg bejubelten, holte auch der Meister der 2. Landesliga Süd gleich die ersten drei Punkte. Die Pinzgauer kämpften beim 2:0-Erfolg über Schwarzach allerdings mit Anpassungsschwierigkeiten.

"In der ersten Viertelstunde haben wir Glück gehabt, da haben wir uns gar nicht ausgekannt", erklärt Piesendorfs Sektionsleiter Bernd Ceol, dessen Tormann Sascha Abele aber die Null hielt. Mitte der ersten Halbzeit steigerte sich der Liganeuling. Den Sieg brachte ein Doppelpack von Patrick Marcher, der nach dem Seitenwechsel zwei Vorlagen von Angreifer Daniel Wechselberger trocken nutzte. "Insgesamt war es ein harter Auftakt. Wären wir anfangs in Rückstand geraten, wäre das Match anders verlaufen. So haben wir dann aber Sicherheit bekommen", betont Ceol.

Euphorischer zeigte sich Plainfelds Sektionsleiter Alfred Chudoba nach dem Kantersieg gegen Strobl: "So kann man anfangen. Wir haben von Beginn an Druck erzeugt und am Ende in der Höhe verdient gewonnen." Dass man trotz guter Torchancen nach einer halben Stunde in Rückstand geriet, brachte die Hausherren nicht ins Wanken. "Das war völlig gegen den Spielverlauf. Wir haben unbeirrt weitergespielt und nach der Pause alles klargemacht", erklärt Chudoba, der sich dabei auf Raphael Haas und Nemanja Asanovic verlassen konnte. Haas glich kurz vor der Halbzeit aus und legte wie Asanovic in der zweiten Hälfte noch einen Doppelpack nach. "Vor allem Raphael hat einen super Tag erwischt."

Quelle: SN