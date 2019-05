Der Tabellenführer der 1. Landesliga fixierte mit einem 4:3-Erfolg in Tamsweg den sofortigen Wiederaufstieg. Dabei machte man es sehr spannend.

"Ein kurioses Spiel", betonte Bergheims Trainer Robert Gierzinger nach dem 4:3-Sieg in Tamsweg. Trotz früher Führung lief die erste Spielhälfte überhaupt nicht nach Plan. Tormann Andreas Fagerer bzw. die Stange verhinderten kurz vor der Pause gar das 4:1 für den Lungauer Außenseiter. Nach dem Seitenwechsel drehten Stefan Neubauer und Co. aber auf. Bevor Daniel Leitner per Kopf zum Sieg einnickte, hatte Daniel Buhacek seinen Triplepack perfekt gemacht.

"Bei ihm war jeder Schuss ein Treffer. In der zweiten Halbzeit haben aber alle gespielt, als gäbe es kein Morgen mehr. Wir wollten den Aufstieg unbedingt gleich fixieren. Die Einstellung der Spieler war top", sagt Gierzinger, der aber noch nicht ausgiebig feiern mag. "Ich will den Titel." Zwei Runden vor Schluss haben die Bergheimer fünf Zähler Vorsprung auf Hallwang. Am Mittwoch empfängt man den Tabellendritten Siezenheim. Mit einem Sieg könnte sich die Gierzinger-Elf nicht nur den Meistertitel sichern, sondern auch Verfolger Hallwang mit zurück nach oben nehmen.

Quelle: SN