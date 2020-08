In der abgebrochenen Saison 2019/20 kämpfte der SC Leogang um den Klassenerhalt in der 2. Landesliga Süd. Da man die Saison davor jedoch als zweitbeste Mannschaft abschloss, folgte nach dem Abbruch im Frühjahr 2020 und dem Rückzug Zell am Sees aus der Salzburger Liga der Aufstieg in die 1. Landesliga. Dort halten die Pinzgauer nach zwei Runden beim Punktemaximum.

SN/gepapictures Beim Spiel in der 1. Landesliga zwischen Schwarzach und Leogang zappelte der Ball vier Mal im Netz. (Symbolbild)

Nach einem 2:1-Heimsieg zum Saisonauftakt gegen Tamsweg folgte im zweiten Saisonspiel in der 1. Landesliga der nächste Streich. Der Aufsteiger feierte im Auswärtsspiel gegen Schwarzach einen verdienten 3:1-Sieg und hält nach zwei Spieltagen beim Punktemaximum von sechs Punkten. "Wir haben insgesamt die besseren Chancen gehabt und verdient gewonnen. In der zweiten Halbzeit hätten wir das Spiel aber nicht so spannend gestalten müssen", analysierte Leogangs Spielertrainer Philipp Landauer. Roland Quehenberger führte Leogang zum Sieg Mann des Spiels bei den Pinzgauern war Roland Quehenberger. Der Offensivakteur trug sich zwar nicht selbst in die Torschützenliste ein, hatte aber bei allen drei Toren seiner Mannschaft die Beine im Spiel. "Er ist ein sehr guter Spieler und hat sich nach einer schweren Verletzung zurückgekämpft", lobt Landauer, dessen Mannschaft einen Blitzstart hinlegte. Bereits in der zweiten Minute ging die Auswärtsmannschaft durch Bernhard Eder in Führung. Im Anschluss hatten die Leoganger ein Mal Glück. Schwarzach hatte per Elfmeter die Chance zum Ausgleich. Torhüter Florian De Mas konnte den von ihm selbst verursachten Strafstoß allerdings parieren. Kurz vor der Pause erhöhte Matteo Huber auf 2:0 für die Gäste Schwarzach schwächte sich selbst Unmittelbar nach dem Start der zweiten Halbzeit gelang Schwarzach zunächst der Anschlusstreffer. Nach einem Klärungsversuch eines Leogangers Verteidigers prallte der Ball von der Eckfahne ab, die Heimmannschaft brachte den Ball reaktionsschnell zur Mitte, wo Thomas Klammer den Ball zum 1:2 über die Linie drückte. Wenige Minuten später schwächte sich Schwarzach aber selbst. Der in der Halbzeit eingewechselte Bülent Öztürk kassierte nach einem übermotivierten Einsteigen die Rote Karte. In der Nachspielzeit machte der erst 15-jährige Joker Alexander Wiechenthaler mit seinem Treffer zum 3:1 den Endstand perfekt. Saisonziel bleibt unverändert Trotz des perfekten Saisonstarts mit sechs Punkten aus zwei Spielen bleibt das Saisonziel der Leoganger in der 1. Landesliga unverändert. "Unser Ziel ist es, nach dem Saisonende über dem Strich zu sein. Wir haben viele junge Spieler und ein gutes Potenzial in der Mannschaft. Aber wir schauen weiter von Spiel zu Spiel", erklärte Landauer.