In Grödig hatte in dieser Saison noch keine Mannschaft der 1. Landesliga bestanden. Die ersatzgeschwächten Pinzgauer setzten sich am Samstag mit 2:0 durch.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Mühlbachs Fabian Lemberger (rechts) traf in Grödig zum 1:0.