10.000-Meter-Titel an H.-P. Innerhofer und Lauren Greil

Überlegene Sieger gab es bei den 10.000-Meter-Landesmeisterschaften mit Hans-Peter Innerhofer und Lauren Greil.

LC-Oberpinzgau-Athlet Innerhofer war in Abwesenheit seines Bruders Manuel dem Feld rasch enteilt und siegte in 31:26 vor dem außerhalb der Landeswertung laufenden Andrew Robinson (35:37), Rudi Urban (35:40) und Michael Seyss-Inquart (37:01). Der Landesmeister rechnet sich gute Chancen bei der österreichischen Meisterschaft in Wien Ende September, seinem Saisonschluss auf der Bahn, aus.

Manuel Innerhofer ließ die Landesmeisterschaft wegen leichter Muskelprobleme aus, er startet in einer Woche bei der Berglauf-WM in Andorra.

Lauren Greil (ASV Salzburg) siegte nach längerer Pause souverän wie einst. In 42:04 ließe sie Clubkollegin Maria Morales (42:59) und Michaela Schwarzenbacher (LC Aufi&Owi/44:29) hinter sich.

Quelle: SN