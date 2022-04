100 Jahre Fußball in Salzburg: Ein lohnender Blick zurück

Es waren einige Fußball-Legenden und Zeitzeugen, die Dienstagabend in das Schloss Rif zur Feier "100 Jahre Salzburger Fußballverband" gekommen waren. Eigentlich sind ja 101 Jahre seit der Gründung des SFV im Jahre 1920 vergangen, aber wegen Corona hatte die Zusammenkunft oftmals verschoben werden müssen. Just am Abend des Landescup-Viertelfinales - ein anderer Termin war offensichtlich nicht möglich - wurden Anekdoten von rund 80 Gästen ausgetauscht. Darunter die glorreichen 90er-Austrianer mit Otto Konrad, Heimo Pfeifenberger und Hermann Stadler, die sich noch ...