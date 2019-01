1000 Kilometer für den Sport

... und das jede Woche. Wie Victoria Deisl Schule und Volleyball unter einen Hut bringt.

Volleyball ist ein bisschen wie Mathematik. Am Ende kommt auf dem Spielfeld ein Punktgewinn heraus, bei der Rechenaufgabe die richtige Lösung. In beiden Fällen steckt aber viel Übung und Kopfarbeit dahinter.

Victoria Deisl beherrscht sowohl Volleyball als auch Mathematik sehr gut. Die 19-jährige Salzburgerin spielt beim besten österreichischen Verein, ASKÖ Linz-Steg, und gehört dem Nationalteam an. Derzeit beschäftigt sie aber auch die Vorbereitung auf die Matura. Zur Schule geht sie in Salzburg, wo im Schulsportmodell (SSM) gute Voraussetzungen geschaffen wurden, um Spitzensport und Lernen unter einen Hut zu bringen. Dazu gehört beispielsweise, dass sie an zwei Tagen in der Woche ein auf sie abgestimmtes zusätzliches Training machen kann.

Zwischen Linz und Salzburg liegen rund 120 Kilometer, weshalb Victoria für vier Trainings pro Woche

einen ausgeklügelten Terminkalender einhalten muss. Sie schildert

einen typischen Tag: "Die Schule dauert jetzt im Maturajahr zum Glück nicht mehr so lang. Gegen Mittag bin ich zu Hause in Seekirchen und kann essen und Hausübungen machen." Am späteren Nachmittag geht es dann mit dem Zug nach Linz und per Straßenbahn in die Sporthalle. Nach dem Training fährt sie zurück, zu Hause kommt Victoria zwischen 23 Uhr und Mitternacht an.

Man braucht kein Mathegenie zu sein, um festzustellen, dass die Sportlerin ordentlich viele Bahnkilometer sammelt. 1000 Kilometer pro Woche ist sie für ihre sportliche Leidenschaft im Zug unterwegs: "Ich nutze die Zeit zum Lesen und zum Lernen."

Die Bahnjahreskarte, die ihr Club bezahlt, ist gut investiert. Nicht zuletzt dank Victorias Leistungen liegt Linz-Steg souverän an der Spitze der Bundesliga. Als Zuspielerin steht sie im Mittelpunkt: "Man ist auf dieser Position die Spielmacherin und daher gefordert, die eigene Taktik umzusetzen und gleichzeitig die Gegnerinnen im Auge zu behalten." Viel Kopfarbeit also neben höchsten Anforderungen an den Körper bei den blitzschnell wechselnden Situationen auf dem Spielfeld. Und so gesehen ist eine Matheschularbeit im Vergleich dazu fast schon erholsam.