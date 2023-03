1:1 gegen Kuchl! Gollings Derbyflaute geht weiter

Der Aufsteiger ist nun seit 13 Spielen in Serie gegen Kuchl ohne vollen Erfolg.

Weil die Sanierungsarbeiten am eigenen Platz nicht rechtzeitig abgeschlossen waren, musste Golling das Derby gegen den Erzrivalen Kuchl am Sonntag in Scheffau austragen. Die beiden Teams trennten sich vor 700 Zuschauern mit 1:1 und können mit diesem Ergebnis nicht zufrieden sein. Im Kampf um die Teilnahme am oberen Play-off (Top sieben) brauchen Golling und Kuchl nun zwei starke letzte Spieltage. "Schade. Wir hätten nach dem Führungstreffer nachlegen können und haben in der Schlussphase den Ausgleich kassiert. Nun müssen wir in St. Johann überraschen, sonst wird es sich wohl nicht mehr ausgehen", erklärt der neue Golling-Trainer Johannes Schützinger.

Zumindest eine "Horrorserie" endete für den Aufsteiger: Nach acht Niederlagen in Serie konnte Golling gegen den Nachbarn endlich wieder punkten, trotzdem wartet die Schützinger-Truppe nun bereits seit 13 Spielen auf einen Sieg gegen die Kuchler. Zuletzt gewann man am 30. April 2016 in der Salzburger Liga.

Gar nicht zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft war Kuchl-Trainer Thomas Hofer. "Das war viel zu wenig. Der eine Punkt hilft beiden Vereinen nicht. Uns hat leider der letzte Wille gefehlt", erklärt Hofer, der nicht mehr an die Qualifikation fürs obere Play-off denkt: "Mit solchen Leistungen brauchen wir nicht von den Top sieben sprechen. Natürlich ist noch immer alles möglich, aber wir können es nur mit einer gehörigen Leistungssteigerung schaffen. Gegen Bischofshofen müssen wir am kommenden Wochenende ein ganz anderes Gesicht zeigen."

Der Gang in die Salzburger Liga könnte bereits am kommenden Wochenende fix sein. Wenn Kuchl zu Hause gegen Tabellenführer Bischofshofen verliert, Golling in St. Johann nicht punktet und Anif gegen Seekirchen gewinnt, dann steigen die beiden Tennengauer Clubs bereits vor der letzten Runde fix ab. "Das wäre schade, weil es im unteren Play-off leider um gar nichts gehen würde", betont Schützinger.