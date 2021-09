11:2 - Straßwalchen steht für Spektakel

Flachgauer feierten gegen Schlusslicht Puch nächsten Kantersieg. Im Aufstiegsrennen mischt auch Sensationsteam Siezenheim mit.

1:5, 7:1, 11:2 - Straßwalchen hat in den vergangenen neun Tagen nicht mit Toren gegeizt. Die klare Niederlage gegen Golling hat die Flachgauer jedenfalls nicht aus der Bahn geworfen. Denn nach dem Kantersieg im Nachtrag gegen Thalgau ließ die Mannschaft von Chefcoach Florian Königseder am Sonntag gegen Puch das nächste Spektakel folgen. "Bei uns ist immer etwas los. Wir wollen aktiven, attraktiven Tempofußball spielen. Meistens ist das positiv. Mit einem jungen Team kann das Risiko wie in Golling auch nach hinten losgehen", erklärt Königseder nach dem 11:2-Sieg gegen das Schlusslicht.

David Schörghofer (5. Minute) und Lukas Stettner (7., 13.) sorgten früh für klare Verhältnisse und hielten nach 90 Minuten bei jeweils drei Treffern. Bis auf einen kurzen Hänger nach dem 3:0 dominierten die Straßwalchner nach Belieben. "Wir haben von Anfang an Gas gegeben, uns in einen Rausch gespielt und Puch nie ins Spiel kommen lassen", sagte Königseder. Dass an diesem Tag sehr viel aufging, bewies David Hillebrand, der den Ball aus über 30 Metern ins Kreuzeck schoss. "Wir hatten super Chancen und hätten sogar höher gewinnen können, vielleicht müssen."

Straßwalchen stellt mit 30 Treffern nun die erfolgreichste Offensive der Salzburger Liga und mischt voll im Aufstiegsrennen mit. Als Tabellenvierter liegt die Königseder-Elf nur aufgrund der Niederlage im direkten Duell hinter den zweitplatzierten, punktgleichen Gollingern. Auf Leader Hallein fehlen drei Zähler. "Ich habe nichts dagegen, wenn die Reise so weitergeht", sagt Königseder, dessen Team nun auf Bramberg und dann auf den Tabellendritten Siezenheim trifft.

Das Flachgauer Überraschungsteam setzte im zweiten Sonntagsspiel die nächste Duftmarke und feierte gegen Bergheim den dritten Zu-null-Sieg in Serie. "Ein Spiel mit vielen Zweikämpfen, langen Bällen und dem glücklichen Ende für uns", sagte Siezenheims Trainer Peter Urbanek nach dem 1:0-Sieg. Wie gegen Adnet erzielte Angreifer Moritz Waldmann (84. Minute) das Goldtor. "Bergheim hatte mehr Chancen. Wir sind aber immer drangeblieben und haben am Ende den Lucky Punch gesetzt. Letztes Jahr hätten wir so ein Spiel verloren, jetzt haben wir einen Lauf und gewinnen", sagt der Coach der Siezenheimer.