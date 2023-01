130 Athleten rasten um das Radstädter Stadt-Wappen

Rund 130 Athleten kamen zum traditionellen Rennen in die älteste Stadt des Pongaus und lieferten sich sowohl beim Herren Super G als auch bei den beiden Damen Super G's packende Duelle um die vordersten Plätze.

"Leider mussten wir den ersten Renntag absagen - der Nebel im Mittelteil machte die zwei für Mittwoch, 25. Jänner, angesetzten Herren Super G unmöglich", erklärt German Baueregger vom Skiclub Sparkasse Radstadt. Ein Ski-Spektakel blieb am Radstädter Königslehen dennoch nicht aus. Am 26. Jänner standen rund 130 Athleten - 75 Herren und 53 Damen am Start. "Schade ist aber, dass wir durch den Aufschub der Herren-Läufe einige hochklassige Starter verloren haben. Aber wir freuen uns, überhaupt ein Rennen abhalten zu können", ...