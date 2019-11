15:1-Rekordsieg der Jungbullen als Befreiungsschlag

Beim höchsten Sieg der Ligageschichte haben sich die Red Bull Hockey Juniors endlich so präsentiert, wie sich das Coach Teemu Levijoki vorstellt.

Wie ihre Fußballkollegen vom FC Liefering sind auch die Red Bull Hockey Juniors enttäuschend in die neue Saison gestartet. So standen nach 16 Runden nur fünf Siege und damit ein Platz im unteren Drittel der Alps Hockey League zu Buche. Am Donnerstag präsentierte sich Salzburgs Eishockeynachwuchs endlich so, wie sich das Trainer Teemu Levijoki längst vorgestellt hat. Mit einem 15:1-Heimerfolg über Bregenzerwald feierten die Jungbullen den höchsten Sieg der Ligahistorie.

"Wir haben heute gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben, und die Chancen gingen für uns auch endlich rein. Wir haben das Spiel 60 Minuten durchgezogen und dominiert", meint der Schwede Max Tjernström, der das Schützenfest nach 126 Sekunden eröffnete und insgesamt vier Mal traf. Auch bei Filip Varejcka ist endlich der Knoten geplatzt. Der Deutsche ließ seinem ersten Saisontreffer zwei weitere Tore folgen. Der Finne Aatu Luusuaniemi traf zumindest doppelt.

AHL: Red Bull Juniors - Bregenzerwald 15:1 (1:0, 8:1, 6:0). Tore: Tjernström (3./PP, 34., 42./PP, 49./PP), Eckl (29.), Varejcka (30./PP, 33., 52./PP), Schreier (32.), Luusuaniemi (35., 41.), Zitz (38.), Predan (39.), Frandl (44.), Arrak (48.) bzw. Söder (36.). Tabelle: 1. Pustertal 36 Punkte/16 Spiele, 2. Ljubljana 35/16, 3. Asiago 34/17; weiter: 8. Zell am See 25/15, 13. RB Juniors 19/17.