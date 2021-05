16-jährige Gewichtheberin Lena Raidel brach mit 75 Kilogramm einen Rekord

Die 16-jährige Lena Raidel pulverisierte in Linz den U17/U20- und U23-Rekord im Reißen.

Die 16-jährige SSM-Schülerin Lena Raidel von der Union Lochen kam bestens vorbereitet zum ÖGV-Qualifikationstestkampf in den Sportpark Linz. Deshalb ging die junge Straßwalchner Gewichtheberin auch voller Selbstvertrauen in den Wettkampf, den sie gleich mit einer sensationellen Leistung begann. Im Reißen pulverisierte Raidel den österreichischen U17 /U20- und U23-Rekord in der 64 Klasse, der auf 70 kg gestanden war. Sie brachte problemlos 75 Kilogramm in die Höhe.

Nicht nach Wunsch verlief der Wettkampf für die Flachgauerin hingegen im Stoßen. Nachdem sie beim Aufwärmen noch locker 85 kg geschafft hatte, entschied sich das Betreuerteam um Hans Klampfer bei 90 kg zu beginnen, was sich als entscheidender Fehler erwies. Auf der Wettkampfplattform scheiterte Lena Raidel drei Mal an der 90 kg schweren Hantel. Mit 85 kg hätte sie das U17 EM-Limit in der Tasche gehabt. Trost für die 16-Jährige: Sie hat noch genügend Zeit, die Norm zu erfüllen.

Nationaltrainerin Victoria Hahn zeigte sich mit dem Nachwuchstalent sehr zufrieden. "Der Wettkampf war für die jungen Athletinnen und Athleten sehr wichtig, um endlich wieder mal auf der Wettkampf Bühne zu stehen und ihre Leistungen abzurufen. Sie alle haben während des Lockdowns hart trainiert. Lena Raidel hat mit ihrem neuen österreichischen U17/U20- und U23-Rekord von 75 kg im Reißen ihr Potenzial gezeigt und wird das EM-Limit sicherlich beim nächsten Wettkampf machen."