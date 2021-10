17-Jähriger war für den UTTC beim Europacup-Debüt der Lichtblick

Salzburger trotz Heimvorteils chancenlos, aber Tomas Sanchi überraschte.

Die Premiere als Gastgeber im Tischtennis-Europacup ist für den UTTC Salzburg nicht nach Wunsch verlaufen. Den ersten Dämpfer setzte es schon vor dem ersten Ballwechsel. Der japanische Toplegionär Koyo Kanamitsu musste sein Kommen absagen, da er in seiner Heimat noch in der Corona-Quarantäne feststeckte. Damit übernahm Francisco Sanchi die Rolle als Nummer eins und sein erst 17-jähriger Bruder Tomas rückte neben Michael Trink ins Team auf.

"Mit Koyo hätten wir sicher eine Chance gehabt, den erhofften Aufstieg zu schaffen. Er wäre wohl in allen Duellen ein Garant für zwei Siege gewesen. Aber auch ohne ihn waren wir zumindest gegen Hoboken knapp dran zu gewinnen", erklärt UTTC-Obmann Günther Höllbacher. Das lag vor allem an Tomas Sanchi, der bei der 2:3-Auftaktniederlage gegen Hoboken ein dramatisches Fünfsatz-Match für sich entscheiden konnte und auch bei seinen weiteren Auftritten die Gegner mit Kampfgeist und starken Punkten beeindruckte.

"Seine Leistung war wirklich sehr erfreulich. Dass er auf diesem Niveau schon so gut mitspielen konnte und so abgebrüht agiert hat, war ein echter Lichtblick", betont Höllbacher. Weniger glücklich verlief der Europacup für seinen Bruder Francisco. Der Italo-Argentinier zog sich am Freitag eine Schulterverletzung zu und konnte am zweiten Wettkampftag nicht mehr antreten. Für ihn sprang zum Abschluss kurzfristig Florian Ebner ein, der aber ohne echte Chance war. "Die unglücklichen Umstände haben ein besseres Abschneiden für uns verhindert", meint Höllbacher. Als Gruppenletzter mit vier Niederlagen gäbe es noch die Chance, in der Europe Trophy weiterzuspielen. "Das müssen wir aber erst entscheiden."