1800 junge Skitalente stürmen heuer Zauchensee

Nach drei Jahren Corona-Pause wird im Pongau wieder die internationale Kidstrophy ausgetragen. Auch die Kinder von Michael Walchhofer sind hier schon am Start gestanden.

Früh übt sich, wer Weltmeister oder Olympiasiegerin werden will. Für die Skistars von morgen ist die Kidstrophy in Zauchensee eine ideale Möglichkeit, sich früh mit der internationalen Konkurrenz zu messen. Gut 1800 Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 13 Jahren werden heuer bei der bereits 18. Auflage des Nachwuchsrennens an den Start gehen. Nach drei Jahren Coronapause wird es am 25. und 26. März endlich wieder ernst, auch wenn für viele der Spaß im Vordergrund steht.

So auch für Michael Walchhofer, der die Kidstrophy von Beginn an aktiv begleitet hat. "Solche Veranstaltungen mit Kindern machen irrsinnig viel Freude. Es ist einfach genial, mit wie viel Begeisterung da alle dabei sind", erklärt der zweifache Abfahrtsweltmeister, dessen Kinder auch schon mehrfach bei der Kidstrophy am Start gestanden sind. Neben der lokalen Skilegende haben auch aktuelle ÖSV-Stars ihr Kommen angekündigt. So werden etwa Manuel Feller und Kathi Gallhuber Autogrammstunden geben.