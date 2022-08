182 Ranggler sorgten für Teilnehmerrekord

Das Ranggeln in Mittersill war schon immer eines der größten im Alpenraum. Aber heuer sprengte es alle Rekorde.

Schon bei den Schülerrangglern gab es mit 127 Startern einen neuen Höchstwert an Teilnehmern, insgesamt kamen 182 Ranggler. "Eine unglaubliche Zahl. Auch das Wetter spielte mit, die vielen Zuschauer bekamen besten Ranggelsport geboten", heißt es seitens des Salzburger Rangglerverbandes erfreut.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war das Vier-Länderranggeln. Es wurde eine spannende, extrem knappe Angelegenheit, bei der sich die Salzburger unter der Regie von Sepp Pirchner mit 23 Punkten vor Tirol (22) durchsetzten. Dritte wurden die Südtiroler (11), Vierte die Bayern (4). Für Salzburg kämpften Christoph Eberl (Leogang), Hermann Höllwart (Taxenbach), Gerald Grössig (Niedernsill), Kilian Wallner und David Illmer (beide Pongau).

Salzburger Klassensiege beim int. Punkteranggeln: Elias Schratl (Mittersill, bis 6 Jahre); Hansi Höllwart (Pongau, bis 10 Jahre); Raphael Gaschnitz (Piesendorf, bis 16 Jahre); Hubert Illmer (bis 18 Jahre); Peter Reiter (Saalbach, 4. Klasse); Daniel Pail (Saalbach, 3. Klasse); Hansjörg Voithofer (Bramberg, 2. Klasse), Hermann Höllwart (1. Klasse).

Schon am Samstag geht es in Virgen (Osttirol) mit dem Alpencup weiter, am Montag folgt ab 13 Uhr das Hochgründeck-Ranggeln im Pongau.