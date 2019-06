Der Stürmer stellte mit 74 Saisontreffern in der 2. Klasse Süd/West nicht nur einen neuen Salzburger Rekord auf. Auch österreichweit kann ihm kein Kicker das Wasser reichen.

20 Jahre lang schienen Thomas Schnölls 71 Saisontreffer für St. Johann ein Rekord für die Ewigkeit zu sein. Dann kam Melih Kirim und schraubte den Salzburger Torrekord in neue Höhen. Lends Angreifer traf in der 2. Klasse Süd/West 74 Mal, drehte im Schnitt alle 26 Minuten zum Jubel ab. Am Abheben ist der 25-Jährige deshalb nicht.

"So viele Tore muss man zwar erst einmal schießen. Das hätten andere aber auch geschafft. Und allein wäre es sowieso nicht möglich gewesen. Mit einem anderen Team hätte ich maximal die Hälfte erzielt", meint Kirim, der lang nicht wusste, welch Kunststück ihm da gelingen könnte. "Ich habe vom Torrekord erst vor Kurzem erfahren. Es hat sich dann halt ergeben."

Nun ist der Pongauer mit 74 Volltreffern auch Österreichs erfolgreichster Amateurkicker. Allein der Bischofshofen 1c schenkte er in 180 Minuten 22 Treffer ein. Nach zwei Duellen gegen die Bramberg 1b standen 14 Tore zu Buche. Ob er auch in einer höheren Liga wie am Fließband treffen würde? "Die 1. Landesliga würde ich mir schon zutrauen. Da müsste ich aber Gas geben und mehr Zeit investieren. Derzeit ist das kein Thema", sagt der Vater einer kleinen Tochter, der in Lend das perfekte Umfeld für sich gefunden hat. "Hier passt alles, kenne ich jeden und spiele ich mit meinen Freunden. Bei zwei Trainings und einem Spiel pro Woche bleibt noch Zeit für die Familie."

Das freut auch seinen Verein, der mit insgesamt 98 Treffern auf dem dritten Tabellenplatz landete. "Melih ist für uns Gold wert. Ihn kann man bei uns gar nicht wegdenken", weiß Sektionsleiter Reinhard Rexeisen, der Kirim als Mitspieler auch so manchen Treffer aufgelegt hat. Der vielseitige Angreifer traf aber ohnehin nach Belieben. "Ich mache es, wie der Ball halt kommt."

Quelle: SN