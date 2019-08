Nach dem überraschenden Abgang von Erfolgstrainer Patrick Schöberl ist die Mannschaft von Neo-Coach Vidan Antunovic makellos in die 2. Landesliga Nord gestartet.

Nach dem 3:2-Auftaktsieg gegen Faistenau wurde auch Absteiger FC Hallein klar mit 3:1 besiegt. Damit hält Aufsteiger Elixhausen nach zwei absolvierten Runden in der 2. Landesliga Nord als nur eines von zwei Teams beim Punktemaximum von sechs Punkten. "Die Leistung der Mannschaft in den ersten beiden Partien war überragend", freut sich Sektionsleiter Rudolf Lugstein. "Wir haben uns einen guten Start in die Saison erhofft, aber zwei Siege gegen so starke Gegner haben wir nicht erwartet." Dennoch ist man in Elixhausen bemüht, die Erwartungen gering zu halten. "Wir hatten in den beiden Partien auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Die Saison hat erst begonnen und wir werden nicht zu viel in die Ergebnisse hinein interpretieren", erklärt Lugstein.

Ungewissheit im Vorfeld der Saison

Nach dem Abgang von Erfolgstrainer Patrick Schöberl, der seit dieser Saison in Hallwang tätig ist, herrschte bei den Verantwortlichen zunächst Ungewissheit. "Der Abgang von Patrick kam überraschend, aber es war klar, dass er so eine Chance nutzen muss. Es ist nicht leicht einen Trainer zu finden, der Qualität hat und zur Mannschaft passt." Mit Vidan Antunovic scheint der Aufsteiger den richtigen Nachfolger gefunden zu haben. "Er macht eine super Arbeit und tut der Mannschaft gut", bestätigt Lugstein.